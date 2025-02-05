Директора миколаївського заводу визнали винним в колабораціонізмі: його оштрафували

Центральний районний суд Миколаєва 21 січня виніс вирок директору миколаївського заводу "Екватор" Юрію Недельку. Його визнали винним у колабораційній діяльності.

Про це пише LIGA.net з посиланням на вирок суду від 21 січня.

Підприємство займається виробництвом промислового холодильного та вентиляційного устатковання.

Слідство встановило, що під час повномасштабної війни, ігноруючи пряму заборону на ведення господарської діяльності з Росією, завод постачав своє обладнання російському контрагенту. Для цього використовувалася складна схема з посередниками у різних країнах для приховування кінцевого отримувача товарів.

Вона діяла з травня 2022 року до січня 2024 року, а керував процесом Неделько у змові з громадянкою Росії, яка представляла інтереси російської компанії.

Зокрема, завод "Екватор" виробляв потрібне росіянам кліматичне обладнання та продавав його українській фірмі "Інтертрейд Енерго". Вона оформлювала експорт до Чехії на формального отримувача Impuls Energo. Після цього товар перепродавали через гонконзьку компанію Ferrotrade Associates (у 2022 році) та турецьку компанію Aconto Impex (у 2023-2024 роках). У Литві оформлювали митні документи на ввезення товару до Росії для кінцевого отримувача – компанії "АВС-НН". Водночас у документах приховували справжнього виробника, вказуючи іспанську компанію Lesco Wool.

У метаріалах справи повідомляється, що Неделько виїхав з України у квітні 2022 року й відтоді перебуває у Болгарії.

Обвинувачений визнав свою вину та пішов на угоду зі слідством, зобов'язавшись сплатити 4 млн грн благодійної допомоги на Збройні Сили України.

В результаті, йому призначили штраф в розмірі 170 000 грн та заборонили обіймати керівні посади протягом 10 років.

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