Директора николаевского завода признали виновным в коллаборационизме: его оштрафовали

Центральный районный суд Николаева 21 января вынес приговор директору николаевского завода "Экватор" Юрию Неделько. Его признали виновным в коллаборационной деятельности.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на приговор суда от 21 января.

Предприятие занимается производством промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.

Следствие установило, что во время полномасштабной войны, игнорируя прямой запрет на ведение хозяйственной деятельности с Россией, завод поставлял свое оборудование российскому контрагенту. Для этого использовалась сложная схема с посредниками в разных странах для сокрытия конечного получателя товаров.

Она действовала с мая 2022 года до января 2024 года, а руководил процессом Неделько в сговоре с гражданкой России, которая представляла интересы российской компании.

В частности, завод "Экватор" производил нужное россиянам климатическое оборудование и продавал его украинской фирме "Интертрейд Энерго". Она оформляла экспорт в Чехию на формального получателя Impuls Energo. После этого товар перепродавали через гонконгскую компанию Ferrotrade Associates (в 2022 году) и турецкую компанию Aconto Impex (в 2023-2024 годах). В Литве оформляли таможенные документы на ввоз товара в Россию для конечного получателя - компании "АВС-НН". В то же время в документах скрывали настоящего производителя, указывая испанскую компанию Lesco Wool.

В метариалах дела сообщается, что Неделько выехал из Украины в апреле 2022 года и с тех пор находится в Болгарии.

Обвиняемый признал свою вину и пошел на сделку со следствием, обязавшись уплатить 4 млн грн благотворительной помощи на Вооруженные Силы Украины.

В результате, ему назначили штраф в размере 170 000 грн и запретили занимать руководящие должности в течение 10 лет.

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