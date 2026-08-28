Держава не відшкодувала теплокомуненерго 75 мільярдів гривень різниці в тарифах

Загальна сума невідшкодованої державою різниці в тарифах перед теплокомуненерго перевищила 75 мільярдів гривень, і це негативно позначається на підготовці до опалювального сезону.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Критичний фінансовий стан теплокомуненерго, зумовлений економічно необґрунтованими тарифами, невідшкодованою різницею в тарифах та заблокованими рахунками, – ключові перешкоди підготовки до зими та головні загрози для стабільного проходження опалювального сезону, застерігають керівники ТКЕ.

Про це вони заявили під час круглого столу в онлайнрежимі "50 днів до опалювального сезону: готовність, проблеми, рішення" від Асоціації операторів критичної інфраструктури та Асоціації міст України.

Зокрема, керівник Краматорської ТЕЦ (ТОВ "Краматорськтеплоенерго") Роман Поліщук повідомив, що заборгованість держави по різниці в тарифах перед "Краматорськтеплоенерго" сягнула мільярда гривень, водночас підприємство також стикається з арештом рахунків та автотранспорту.

Він додав, що на фінансовому становищі підприємства позначається критично низький рівень розрахунків споживачів – лише 15,6% з обсягу споживання в 1 млрд грн.

У "Миколаївоблтеплоенерго" зауважили, що тариф на тепло для населення у Миколаєві не переглядався понад 6 років, покриваючи лише 50% вартості надання послуги теплопостачання.

"ТКЕ працюють за збитковим тарифами роками. Держава більше не має змоги повноцінно фінансувати обіцяну різницю в тарифах", – каже заступниця директора з економічних питань ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" Катерина Куценко.

Куценко також розповіла про проблеми з реструктуризацією боргів за газ. "Залишок заборгованості перед "Нафтогазом" за газ становить 170 млн грн, однак при спробі реструктуризувати борг на 38 місяців нам нарахували 180 млн грн штрафних санкцій", – зазначила вона.

Асоціації готують звернення до Кабінету Міністрів та Верховної Ради, зокрема з проханням розблокувати рахунки ТКЕ, передбачити компенсацію різниці в тарифах у держбюджеті та спростити процедури закупівель до початку опалювального сезону.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що оператори критичної інфраструктури вимагають від уряду відшкодувати теплопостачальним підприємствам понад 60 мільярдів гривень різниці в тарифах на тепло.

Раніше Асоціація операторів критичної інфраструктури заявила, що підприємства теплокомуненерго по всій Україні зупиняють когенерацію та припиняють виробляти сотні мегават електроенергії, оскільки Кабмін ухвалив зміни в положення про покладення спеціальних обов'язків на ринку газу.