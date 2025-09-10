Депутата із Закарпаття підозрюють в незаконній торгівлі електронними сигаретами

Правоохоронці повідомили про підозру депутату Хустської міської ради, який вдома налагодив незаконну торгівлю електронними сигаретами та рідинами до них.

Про це інформує Бюро еконономічної безпеки.

За даними слідства, підозрюваний, організував нелегальний бізнес у себе на подвір’ї в торгівельному павільйоні. Безакцизний товар замовляв через телеграм-канали, а потім збував його покупцям.

У ході огляду правоохоронці вилучили понад тисячу одиниць рідин для електронних сигарет та електронні сигарети без марок акцизного податку.

Депутату інкримінують придбання та зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. Триває досудове розслідування.

