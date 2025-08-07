300 працівників, 7 виробничих ліній: БЕБ викрило незаконне виробництво та збут вейпів

Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему незаконного виготовлення та продажу електронних сигарет та рідин до них.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними Бюро, продукція виготовлялася без відповідної ліцензії та маркування. Продавали товар оптом і вроздріб через власну розгалужену мережу торгових точок у ТРЦ по всій території України, а також в мережі Інтернет. За оперативною інформацією, до незаконної діяльності було залучено близько 300 осіб.

Детективи БЕБ провели понад 40 одночасних обшуків у складських і офісних приміщеннях, автомобілях й торговельній мережі на території Києва, Київської та Житомирської областей.

Правоохоронцями вилучено понад 276 тисяч одиниць незаконно виготовлених рідин для електронних сигарет, набори для їх замішування, ароматизатори, картриджі із сумішшю для куріння, 7 ліній для незаконного виготовлення рідин для електронних сигарет та компоненти: гліцерин, пропіленгліколь, ароматизатори, нікотин загальним обсягом майже 6 тис. літрів, а також пакувальні матеріали.

Триває досудове розслідування та встановлюється повне коло причетних.

