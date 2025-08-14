ДБР завершило розслідування щодо російського бізнесмена Чуркіна

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо російського бізнесмена Ігоря Чуркіна, який заволодів нерухомим майном ЗАТ "Завод комунального транспорту" (колишній "Львівський автобусний завод").

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

За даними слідства, дії росіянина призвели до збитків підприємства у понад 350 млн грн.

"Встановлено, що у 2005 році він очолив спостережну раду підприємства, що дозволяло ухвалювати рішення про відчуження майна. У 2008 році організував передачу 8 об’єктів нерухомості своїм комерційним структурам", – повідомляє ДБР.

"Для цього підлеглі підробили фінансові документи. Це зекономило гроші олігарху та дозволило фактично вкрасти частину приміщень заводу", – говориться у повідомленні.

Схожий механізм олігарх використав і у 2016 році — через підроблене судове рішення, яке стало підставою для незаконної передачі ще частини майна підконтрольним компаніям, говориться у повідомленні.

Збитки підприємства становлять понад 367 млн грн.

Чуркіну інкримінують підробку документів та привласнення майна в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією.

Обвинувальний акт направлено до суду. Процесуальне керівництво здійснював Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Господарський суд Львівської області 2 жовтня 2024 року припинив ліквідацію ЗАТ "Завод комунального транспорту" (колишній Львівський автобусний завод). Зазначалося, що підприємство збирається до кінця 2024 року повернути всі борги за допомогою нового інвестора.

Влітку 2022 року співробітники ДБР повідомили про підорзу російському олігарху Ігорю Чуркіну, власнику ТОВ "Львівські автобусні заводи", та його спільнику, які намагалися обманом запобігти продажу заставного майна українським державним банком, який надав великий кредит під заставу цього майна.

ЛАЗ припинив своє функціонування в жовтні 2014 року. З 1 травня 2006 року підприємство називається "Завод комунального транспорту". Рішення про перейменування було прийнято на зборах акціонерів колишнього ЛАЗу.