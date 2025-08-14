ГБР завершило расследование в отношении российского бизнесмена Чуркина

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении российского бизнесмена Игоря Чуркина, который завладел недвижимым имуществом ЗАО "Завод коммунального транспорта" (бывший "Львовский автобусный завод").

Об этом говорится в сообщении ГБР.

По данным следствия, действия россиянина привели к убыткам предприятия в более 350 млн грн.

"Установлено, что в 2005 году он возглавил наблюдательный совет предприятия, что позволяло принимать решения об отчуждении имущества. В 2008 году организовал передачу 8 объектов недвижимости своим коммерческим структурам", - сообщает ГБР.

"Для этого подчиненные подделали финансовые документы. Это сэкономило деньги олигарху и позволило фактически украсть часть помещений завода", - говорится в сообщении.

Похожий механизм олигарх использовал и в 2016 году - через поддельное судебное решение, которое стало основанием для незаконной передачи еще части имущества подконтрольным компаниям, говорится в сообщении.

Убытки предприятия составляют более 367 млн грн.

Чуркину инкриминируют подделку документов и присвоение имущества в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией.

Обвинительный акт направлен в суд. Процессуальное руководство осуществлял Офис Генерального прокурора.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Львовской области 2 октября 2024 года прекратил ликвидацию ЗАО "Завод коммунального транспорта" (бывший Львовский автобусный завод). Отмечалось, что предприятие собирается до конца 2024 года вернуть все долги с помощью нового инвестора.

Летом 2022 года сотрудники ГБР сообщили о поджоге российскому олигарху Игорю Чуркину, владельцу ООО "Львовские автобусные заводы", и его сообщнику, которые пытались обманом предотвратить продажу залогового имущества украинским государственным банком, который предоставил крупный кредит под залог этого имущества.

ЛАЗ прекратил свое функционирование в октябре 2014 года. С 1 мая 2006 года предприятие называется "Завод коммунального транспорта". Решение о переименовании было принято на собрании акционеров бывшего ЛАЗа.