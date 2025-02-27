У 2025 році в Україні може збільшитись агровиробництво: що цьому сприятиме

В Україні у 2025 році обсяги виробництва валової продукції сільського господарства можуть збільшитися проти показника 2024 року на 3%.

Про це повідомив директор "Інституту аграрної економіки" Юрій Лупенко.

За його словами, цьому сприятиме певна стабілізація функціонування галузі в цілому та поступова адаптація аграріїв до викликів сьогодення, перш за все, пов’язаних з наслідками повномасштабної війни.

Водночас прогнозовані обсяги агровиробництва у 2025 році значно поступаються показнику 2021 році (-19,1%), а також на 2,6 % менші за показник 2023 року.

У рослинництві очікується зростання валової продукції на 3,4% більше, ніж у торік.

"Воно зумовлено насамперед розширенням посівних площ під олійні культури, зростанням урожайності кукурудзи та потенційним покращенням агротехнологій в цілому", – пояснює Лупенко.

Водночас, через прогнозовані несприятливі погодні умови, в період вегетації, можливе зниження врожайності, зокрема, ріпаку та жита.

Обсяги виробництва продукції тваринництва, за прогнозом науковців ІАЕ, збільшаться проти 2024 року на 1,5% при зростанні продукції вирощування птиці (+5,5%) та свиней (+4,6%) та зменшенні по інших видах, зокрема, яловичина (-12%) та вовна (-29,3%).

Науковці зазначають, що основними викликами для агровиробників, як і в попередні роки, залишаються: кліматичні зміни, нестача працівників, втрати інфраструктури внаслідок ворожих ударів чи окупації, здорожчання логістики та інші.

Нагадаємо:

У 2024 році взаємна торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною і Європейським Союзом зросла до 17 млрд дол., що є найвищим показником за часів дії угоди про асоціацію, та перевищує попередній рекорд 2022 року (16,5 млрд дол.) на 3%.