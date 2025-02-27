В 2025 году в Украине может увеличиться агропроизводство: что этому будет способствовать

В Украине в 2025 году объемы производства валовой продукции сельского хозяйства могут увеличиться против показателя 2024 года на 3%.

Об этом сообщил директор "Института аграрной экономики" Юрий Лупенко.

По его словам, этому будет способствовать определенная стабилизация функционирования отрасли в целом и постепенная адаптация аграриев к вызовам современности, прежде всего, связанных с последствиями полномасштабной войны.

В то же время прогнозируемые объемы агропроизводства в 2025 году значительно уступают показателю 2021 году (-19,1%), а также на 2,6% меньше показателя 2023 года.

В растениеводстве ожидается рост валовой продукции на 3,4% больше, чем в прошлом году.

"Он обусловлен прежде всего расширением посевных площадей под масличные культуры, ростом урожайности кукурузы и потенциальным улучшением агротехнологий в целом", - объясняет Лупенко.

В то же время, из-за прогнозируемых неблагоприятных погодных условий, в период вегетации, возможно снижение урожайности, в частности, рапса и ржи.

Объемы производства продукции животноводства, по прогнозу ученых ИАЭ, увеличатся против 2024 года на 1,5% при росте продукции выращивания птицы (+5,5%) и свиней (+4,6%) и уменьшении по другим видам, в частности, говядина (-12%) и шерсть (-29,3%).

Ученые отмечают, что основными вызовами для агропроизводителей, как и в предыдущие годы, остаются: климатические изменения, нехватка работников, потери инфраструктуры в результате вражеских ударов или оккупации, подорожание логистики и другие.

Напомним:

В 2024 году взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом выросла до 17 млрд долл., что является самым высоким показателем за время действия соглашения об ассоциации, и превышает предыдущий рекорд 2022 года (16,5 млрд долл.) на 3%.