Ціни на нафту зросли на передсвяткових торгах

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% у вівторок, відігравши втрати попередньої сесії на світлих короткострокових перспективах, пов'язаних з перспективою незначного скорочення поставок, оскільки торгівля скоротилася напередодні різдвяних свят і Хануки.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent встановились на рівні 73,58 дол, що на 95 центів або 1,3% вище. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate встановилися на рівні 70,10 доларів, що на 86 центів, або 1,2%, вище.

Аналітики очікують, що ціни на нафту будуть коливатися навколо поточних рівнів у найближчій перспективі.

Запаси сирої нафти та дистилятів у США минулого тижня знизились на 3,2 млн барелів та 2,5 млн барелів відповідно, в той час, як запаси бензину зросли. Запаси бензину зросли на 3,9 млн барелів.

Підтримку цінам також надав план Китаю, найбільшого світового імпортера нафти, випустити наступного року спеціальні казначейські облігації на суму 3 трильйони юанів (411 мільярдів доларів), оскільки Пекін посилює фіскальні стимули для відродження економіки, що хитається.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли в понеділок, 23 грудня, на тлі нижчих ніж очікувалося даних щодо інфляції в США, хоча перспективи надлишку пропозиції наступного року негативно впливають на ринок.