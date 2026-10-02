Ціни на нафту залишаються стабільними: скільки коштує Brent

Ціни на нафту марки Brent майже не змінилися: вона знизилася на 3 центи (на 0,03%) до 102,28 долара за барель після невеликого зростання на початку торгів у п'ятницю вона дещо зросла.

Про це повідомляє Reuters.

Ціна на нафту марки Brent знизилася на 3 центи (на 0,03 %) до 102,28 долара за барель о 03:50 за Гринвічем після того, як на початку торгів у п'ятницю вона дещо зросла. Однак трейдери готувалась до тижневого зниження приблизно на 2%, попри закриття на понад 4 долари вище у четвер, зазначає агентство.

Ціна на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 19 центів (на 0,2%) до 92,68 долара за барель. Ця марка готувалась до тижневого зростання приблизно на 0,3%.

На попередній сесії ціни закрилися на вищому рівні після того, як агентство Reuters повідомило, що китайські нафтопереробні підприємства призупинили експорт нафтопродуктів у жовтні, оскільки Пекін прагнув зберегти внутрішні запаси.

Тим часом видання Wall Street Journal повідомило, що США відправляють до Близького Сходу третій авіаносець та до 10 000 додаткових військовослужбовців, оскільки американський президент Дональд Трамп розглядає можливість відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США.

Аналітики кажуть, що рівень у 100 доларів за барель тепер став психологічним та ринковим порогом, а ринок дедалі більше враховує у цінах сценарій, за якого ланцюги постачання залишатимуться вразливими протягом тривалого часу.

Тим часом три поінформовані особи заявили, що адміністрація Трампа закликала Німеччину та Францію скоротити запаси дизельного палива на випадок надзвичайних ситуацій, щоб допомогти стримати стрімке зростання світових цін на паливо, інакше їм загрожує потенційна заборона на експорт дизельного палива з США.

Тиск з боку США на країни ЄС з метою збільшення поставок нафти також сприяє стримуванню цін, зазначають аналітики.

Нагадаємо:

Ціни на нафту в четвер, 1 жовтня, знизилися більш ніж на 1% на тлі відновлення експорту з країн Перської затоки та несподіваного збільшення запасів у США.