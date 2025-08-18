Ціни на нафту стабілізувались після зустрічі Трампа та Путіна

Ціни на нафту в понеділок залишилися стабільними після ранкового падіння, оскільки США не стали посилювати тиск на Росію шляхом обмежень її нафтового експорту.

Про це пише Reuters.

Ф’ючерси на Brent знизилися на 6 центів (0,09%) до $65,79 за барель, тоді як WTI зросли на 2 центи (0,03%) — до $62,82.

Переговори Трампа й Путіна, що відбулися в Алясці у п’ятницю, показали більшу узгодженість позицій щодо пошуку мирної угоди, а не тимчасового перемир’я. У понеділок Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами для обговорення швидкого мирного врегулювання війни.

У п’ятницю Трамп заявив, що наразі не розглядає запровадження нових тарифів проти Китаю чи інших країн, які купують російську нафту, але може зробити це «через два-три тижні». Це знизило побоювання ринку щодо різкого скорочення російських поставок.

Китай, найбільший у світі імпортер нафти, є головним покупцем російської сировини, за ним іде Індія. За словами аналітиків RBC Capital, саме "вторинні тарифи", які могли б зачепити ключових імпортерів, найбільше турбували ринок. Але Трамп дав зрозуміти, що поки не квапиться діяти проти Китаю.

Попри це, як зазначає Helima Croft з RBC, статус-кво зберігається: Москва не готова відмовлятися від територіальних вимог, тоді як Київ і частина європейських лідерів не сприймають ідею «земля в обмін на мир».

Інвестори також чекають виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла на симпозіумі в Джексон-Хоул цього тижня. Його коментарі можуть дати натяк на майбутні зниження ставок, що здатне підштовхнути фондові ринки до нових рекордів.