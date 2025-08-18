Цены на нефть стабилизировались после встречи Трампа и Путина

Цены на нефть в понедельник остались стабильными после утреннего падения, поскольку США не стали усиливать давление на Россию путем ограничений ее нефтяного экспорта.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на Brent снизились на 6 центов (0,09%) до $65,79 за баррель, тогда как WTI выросли на 2 цента (0,03%) - до $62,82.

Переговоры Трампа и Путина, состоявшиеся в Аляске в пятницу, показали большую согласованность позиций по поиску мирного соглашения, а не временного перемирия. В понедельник Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами для обсуждения быстрого мирного урегулирования войны.

В пятницу Трамп заявил, что пока не рассматривает введение новых тарифов против Китая или других стран, которые покупают российскую нефть, но может сделать это "через две-три недели". Это снизило опасения рынка относительно резкого сокращения российских поставок.

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, является главным покупателем российского сырья, за ним следует Индия. По словам аналитиков RBC Capital, именно "вторичные тарифы", которые могли бы задеть ключевых импортеров, больше всего беспокоили рынок. Но Трамп дал понять, что пока не торопится действовать против Китая.

Несмотря на это, как отмечает Helima Croft из RBC, статус-кво сохраняется: Москва не готова отказываться от территориальных требований, тогда как Киев и часть европейских лидеров не воспринимают идею "земля в обмен на мир".

Инвесторы также ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул на этой неделе. Его комментарии могут дать намек на предстоящие снижение ставок, что способно подтолкнуть фондовые рынки к новым рекордам.