"Черноморнефтегаз" вернул государству почти миллион гривен - АРМА

Управляющий активов АО "Черноморнефтегаз" выполнил предписание Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов и перечислил в государственный бюджет 934 тысячи гривен.

Об этом сообщает Нацагентство Украины по розыску и менеджменту активов.

"Во исполнение требований Предписания, вынесенного АРМА, управляющий активов АО "ГАО "Черноморнефтегаз" осуществил перечисление в государственный бюджет средств в сумме 611 тыс. гривен. Кроме того, было дополнительно установлено еще одну сумму доначисления - более 320 тыс. грн. Управляющий добровольно выполнил все финансовые обязательства и перечислил дополнительно определенную сумму в бюджет", - говорится в сообщении.

АРМА отмечает, что по результатам проверки эффективности управления активами было установлено нарушение - неполное определение сумм доходов, полученных по договору управления. Это привело к недополучению государственным бюджетом более 611 тыс. грн в первой половине 2024 года.

А более 320 тыс. грн - это дополнительно установленная сумма доначисления в рамках ежемесячного контроля, который продолжает осуществлять Управление мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА.

"Общая сумма поступлений в государственный бюджет составила более 934 тысяч гривен.

АРМА продолжает осуществлять системный контроль за деятельностью управляющих активов с целью обеспечения прозрачности, законности и эффективного использования имущества, переданного в управление в соответствии с законом", - отмечает агентство.

Напомним:

Ранее АРМА обязало АО "ГАО "Черноморнефтегаз", который управляет акциями 26 операторов газораспределительных систем ("облгазов Фирташа"), дополнительно уплатить в государственный бюджет 611 тыс грн. Такая претензия к управляющему возникла у АРМА по результатам первого полугодия 2024 года.

Ранее сообщалось, что АО "Черноморнефтегаз" обязался уплатить более 500 млн грн по результатам управления этими активами в 2023 году.

В августе 2023 года сообщалось, что 26 арестованных облгазов из империи Фирташа за более чем год пребывания в управлении АРМА не принесли в бюджет ни копейки.