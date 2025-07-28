В Украине обвалился импорт соли: кто основной поставщик

Украина в январе-июне 2024 года импортировала 211,692 тыс. тонн соли, что на 45,9% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, когда внешние закупки составляли 391,186 тыс. тонн.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), расходы на закупку соли на внешних рынках в первом полугодии 2025 года сократились на 48,46% - до $26,919 млн против $52,225 млн за аналогичный период 2024 года.

Основными поставщиками соли в Украину в январе-июне стали Египет, на долю которого пришлось 46,09% поставок, что в денежном эквиваленте составило $12,407 млн, Турция (17,57% и $4,730 млн) и Румыния (13,41% и $3,611 млн).

Годом ранее ТОП-3 поставщиков соли был аналогичным: Египет (54,89% на 28,668 млн), Турция (17,15% на 8,956 млн) и Румыния (14,69% на 7,671 млн).

Напомним:

Как известно, государственное предприятие "Артемсоль" - одно из крупнейших в Европе в отрасли, остановило производство весной 2022 года, поскольку в результате обстрелов на предприятии был разрушен склад и были прямые попадания в рудники.

Тереблянское соляное месторождение (Закарпатская обл.) в августе 2023 года возобновило добычу соли. Уже экс-глава Закарпатской ОГА Виктор Микитась заявлял, что Закарпатье сможет на 100% обеспечить Украину технической и поваренной солью.

Долинское месторождение (Ивано-Франковская обл.) планирует в ближайшее время возобновить добычу соли.