Українське виробництво сиру може скоротитись через зростання імпорту

Експерти прогнозують, що восени імпорт зростатиме, а виробництво українського сиру – скорочуватиметься.

Про це йдеться на сайті "Інфагро".

"Очікується, що восени імпорт зростатиме, а виробництво українського сиру – скорочуватиметься. Натомість виробники сирних продуктів та плавленого сиру залишаються активними: на ці сегменти зростає як внутрішній, так і експортний попит", – зазначають аналітики.

За їхніми словами, у вересні, попри зростання цін, українські сировари ще втримали рівень продажів. Проте вже у жовтні очікується зростання імпорту сиру з Європи, де ціни стрімко знижуються.

"Це робить європейський продукт привабливим як для торговельних мереж, так і для дрібних гравців, які можуть імпортувати сири, фасувати й продавати з прибутком", – підкреслюють експерти.

На фоні дешевшого імпорту українським виробникам буде складніше конкурувати. Вітчизняний сир дорожчий і дистриб’ютори дедалі частіше обирають вигідніші варіанти, повідомляють аналітики.

Нагадаємо:

За останній місяць у ЄС сир подешевшав на понад 10%, тоді як в Україні подорожчав на 5%.