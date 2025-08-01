УЗ зменшила кількість поїздів, на які потрібно купити квитки тільки з "Дією": причина
"Укрзалізниця" із 1 серпня зробила обов'язковою верифікацію через "Дія.Підпис" під час купівлі квитків на три поїзди замість п'яти, про що повідомляла раніше.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Як розповіли у компанії, таке рішення ухвалили після скарг пасажирів і в "Укрзалізниці" і вирішили дослухатися до них.
Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на такі внутрішні рейси:
1. №29/30 Київ — Ужгород,
2. №12 Львів — Одеса,
3. №27/28 Київ — Чоп.
Тобто, з попереднього переліку прибрали поїзди №105/106 Одеса – Київ та №91/92 Львів – Київ.
В УЗ також пояснили - щоб придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт в застосунку "Укрзалізниці".
А щоб забезпечити доступ до цих квитків пасажирам, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, компанія залишила продаж квитків на ці поїзди також доступним в низці кас:
- в Чопі (каса №2);
- в Ужгороді (каса №2);
- у Львові (каса №1);
- в Одесі (каси №14 та №2);
- в Києві (каса №21 та 22).
"Ми уважно стежимо за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширимо практику на інші рейси", - розповіли в компанії.
Нагадаємо:
Верифікація через "Дія. Підпис" необхідна, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам.