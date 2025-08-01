УЗ зменшила кількість поїздів, на які потрібно купити квитки тільки з "Дією": причина

"Укрзалізниця" із 1 серпня зробила обов'язковою верифікацію через "Дія.Підпис" під час купівлі квитків на три поїзди замість п'яти, про що повідомляла раніше.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Як розповіли у компанії, таке рішення ухвалили після скарг пасажирів і в "Укрзалізниці" і вирішили дослухатися до них.

Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на такі внутрішні рейси:

1. №29/30 Київ — Ужгород,

2. №12 Львів — Одеса,

3. №27/28 Київ — Чоп.

Тобто, з попереднього переліку прибрали поїзди №105/106 Одеса – Київ та №91/92 Львів – Київ.

В УЗ також пояснили - щоб придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт в застосунку "Укрзалізниці".

А щоб забезпечити доступ до цих квитків пасажирам, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, компанія залишила продаж квитків на ці поїзди також доступним в низці кас:

в Чопі (каса №2);

в Ужгороді (каса №2);

у Львові (каса №1);

в Одесі (каси №14 та №2);

в Києві (каса №21 та 22).

"Ми уважно стежимо за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширимо практику на інші рейси", - розповіли в компанії.

Нагадаємо:

Верифікація через "Дія. Підпис" необхідна, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам.