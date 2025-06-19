УЗ підвищує швидкість вантажних перевезень: бізнес платитиме менше за вагони

АТ "Укрзалізниця" з 16 червня підвищила нормативні показники середньодобової швидкості руху власного вантажного рухомого складу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це дозволить скоротити час доставлення вантажів і зменшити витрати клієнтів на користування вагонами. Перевізники витрачатимуть менше діб на перевезення, а отже – менше сплачуватимуть за користування вагонами.

Рішення ухвалене на основі аналізу фактичного руху вагонів у першому півріччі 2025 року. У низці випадків реальна швидкість перевищувала чинні нормативи. Оновлені показники діятимуть до кінця року – до 31 грудня 2025-го.

Зміни торкнулися кількох типів вагонів: зерновозів, цистерн, критих вагонів, цементовозів, переобладнаного спеціалізованого рухомого складу, контрейлерних і фітингових платформ.

Для фітингових платформ швидкість підвищено до:

внутрішні та імпортні перевезення: вагонне/контейнерне відправлення – 170 км/добу (було 154), маршрутні поїзди – 197 км/добу (було 154);

експорт через сухопутні пункти пропуску: всі типи – 213 км/добу (було 139);

доставлення до припортових станцій: вагонне відправлення – 182 км/добу (було 156), маршрутні поїзди – 264 км/добу (було 156).

У середньому для цього типу рухомого складу швидкість зросте в середньому на 38%.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" має намір купити 1520 одиниць 20‑футових контейнерів.