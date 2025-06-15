Суд наказав фірмі дружини депутата повернути борг за оренду великої ділянки у Києві

Господарський суд міста Києва стягнув з ТОВ "Будівельні технології плюс" дружини депутата Київської міської ради Михайла Царенка на користь Київради 1,17 млн грн заборгованості за оренду 3,9 га землі у Києві біля об`їзної дороги м. Бровари.

Про це свідчить рішення суду від 9 червня.

Майже 20 років тому Київрада передала в оренду ТОВ "Будівельні технології плюс" ділянку для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та об`єктів соціальної інфраструктури і комплексного обслуговування населення біля об`їзної дороги м. Бровари у Дніпровському районі м. Києва.

Йшлося про 3,9 га (кадастровий номер 8000000000:66:480:0002) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови. ЗМІ писали, що то були колишні землі Дніпровського лісництва.

У 2021 році Київрада поновила компанії договір оренди землі на 10 років.

На початку 2025 року податківці виявили борг у розмірі 1,17 млн грн за оренду ділянки. Тому прокуратура звернулася з позовом про стягнення заборгованості.

З'ясувалося, що у грудні 2023 році прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати договір оренди. Угода ненадовго була розірвана. Справа розглядалася у різних інстанція до 2025 року.

Як зазначили представники компанії, договір оренди було припинено 09.10.2024, а його дія була поновлена лише 26.02.2025. Отже, за цей період підприємство ніби не повинно було платити за оренду і воно подало до ГУ ДПС у місті Києві уточнюючу декларацію з плати за землю за 2024 рік, в якій зменшило зобов`язання зі сплати оренди.

Водночас суд зауважив, що в матеріалах справи відсутні докази повернення ТОВ "Будівельні технології плюс" ділянки, тому дійшов висновку, що компанія продовжувала використовувати землю без належних правових підстав. Таке користування фактично є оплатним. В результаті суд стягнув кошти.

Власницею та керівницею ТОВ "Будівельні технології плюс" є Вікторія Царенко. Це дружина депутата Київради Михайла Царенка (обирався від нині забороненої "ОПЗЖ", наразі входить до депутатської групи "Платформа за життя та мир").

Згідно з його біографією, Царенко з 2012 року по 2014 рік був гендиректором комунального "Київзеленбуду", з 2014 по 2016 - заступником начальника управління майном та інвестиційними проєктами у Державному управлінні справами, з 2014 року по 2016 рік - заступником голови керівника апарату Київської облдержадміністрації.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Бережок" повернути Київраді земельну ділянку на березі річки Десенка у Деснянському районі Києва та знести самочинно збудовані будинки для відпочинку.