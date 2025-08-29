"Агрофірму ім. Горького" оштрафували на 2,6 мільйона: причина

Антимонопольний комітет прийняв два рішення щодо порушення ТОВ "Агрофірма ім. Горького".

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, в грудні 2021 року компанія подала до АМКУ заяву про надання дозволу на придбання Косарського державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт". За результатами розгляду заяви Комітет у грудні того ж року надав дозвіл на здійснення зазначеної концентрації.

Як повідомляє АМКУ, оскільки концентрація не була здійснена протягом року від дня отримання дозволу, у травні 2023 року до Комітету була подана нова заява товариства. 29 червня 2023 року Комітет надав новий дозвіл.

За інформацією АМКУ, заявлена концентрація була завершена 15 червня 2023 року, тобто до отримання нового дозволу.

Тому Антимонопольний комітет розпочав справу про порушення щодо здійснення товариством концентрації без дозволу.

Також в ході розгляду справи про порушення АМКУ виявив факт подання компанією недостовірної інформації у заяві про надання дозволу на концентрацію (у частині фінансового аспекту), поданої у травні 2023 року. Через це товариство оштрафували на 238 542 грн.

Отже, "Агрофірма ім. Горького", не дочекавшись рішення Комітету про надання дозволу на придбання окремого майна Косарського спиртзаводу, завершило здійснення заявленої концентрації. Через це компанія отримала штраф у розмірі 2 385 420 грн.

