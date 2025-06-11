Акції Tesla Маска зростають

Акції Tesla зростають четверту сесію поспіль, оскільки сварка між генеральним директором компанії Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом почала потроху вщухати.

Про це повідомляє CNBC.

Акції компанії виросли приблизно на 2% в середу, а загалом цього тижня зросли більш ніж на 12%.

Ще однією причиною росту акцій стало те, що інвестори Tesla відчули надію щодо стратегії компанії стосовно роботаксі після того, як Маск заявив, що сервіс буде «попередньо» запущений в Остіні, штат Техас, 22 червня. У соцмережі X Маск повідомив, що перше роботаксі без водія вирушить від заводу до будинку клієнта в день його народження 28 червня.

Як пише Reuters, успішний запуск роботаксі має вирішальне значення для Tesla, оскільки продажі її електромобілів знизилися через зростаючу конкуренцію та негативну реакцію на прихильність Маска до ультраправих політиків у Європі, а також його нещодавню роботу на президента США Дональда Трампа до їхнього публічного розриву.

Маск пообіцяв запустити платну службу роботаксі в Остіні, використовуючи близько 10-20 позашляховиків Model Y, які працюватимуть на обмеженій території та під віддаленим наглядом людини. Пізніше цього року компанія планує розширити свою діяльність на інші штати США, зокрема Каліфорнію, де діють суворі правила щодо використання безпілотних автомобілів.

Нагадаємо:

У минулому місяці український автопарк поповнили понад 4,7 тисяч вживаних легкових електромобілів, що відносно травня минулого року більше на 40%.