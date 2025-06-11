Акции Tesla Маска растут

Акции Tesla растут четвертую сессию подряд, поскольку ссора между генеральным директором компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом начала понемногу утихать.

Об этом сообщает CNBC.

Акции компании выросли примерно на 2% в среду, а в целом на этой неделе выросли более чем на 12%.

Еще одной причиной роста акций стало то, что инвесторы Tesla почувствовали надежду относительно стратегии компании в отношении роботакси после того, как Маск заявил, что сервис будет "предварительно" запущен в Остине, штат Техас, 22 июня. В соцсети X Маск сообщил, что первое роботакси без водителя отправится от завода к дому клиента в день его рождения 28 июня.

Как пишет Reuters, успешный запуск роботакси имеет решающее значение для Tesla, поскольку продажи ее электромобилей снизились из-за растущей конкуренции и негативной реакции на приверженность Маска к ультраправым политикам в Европе, а также его недавнюю работу на президента США Дональда Трампа до их публичного разрыва.

Маск пообещал запустить платную службу роботакси в Остине, используя около 10-20 внедорожников Model Y, которые будут работать на ограниченной территории и под удаленным наблюдением человека. Позже в этом году компания планирует расширить свою деятельность на другие штаты США, в частности Калифорнию, где действуют строгие правила по использованию беспилотных автомобилей.

Напомним:

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 4,7 тысяч подержанных легковых электромобилей, что относительно мая прошлого года больше на 40%.