Через збій частина сервісів "Київстара" тимчасово не працювала

У мобільного оператора "Київстар" 23 січня стався технічний збій, через який тимчасово були недоступні окремі сервіси для клієнтів і частина внутрішніх систем компанії.

Про це ЕП підтвердили у "Київстарі", а також свідчать повідомлення сторонніх сервісів і джерела в компанії.

Зокрема, близько 12:00 користувачі застосунку "Аквабокс", мережі вендингових автоматів із розливу питної води, отримали сповіщення про "масовий технічний збій у мережі "Київстар", через який можливі проблеми зі зв'язком".

У повідомленні також зазначалося, що через проблему на стороні оператора оплата в застосунку тимчасово недоступна.

У пресслужбі "Київстару" підтвердили наявність збою. "У зв'язку з незначним технічним збоєм сьогодні виникали тимчасові обмеження в роботі окремих клієнтських сервісів. Наразі роботу систем відновлено, компанія працює в штатному режимі", – повідомили в компанії.

За словами джерела ЕП в операторі, у цей період також перестали працювати кілька внутрішніх сервісів. За однією з версій, напередодні відбувалося оновлення ІТ-систем, що могло спричинити збій, який оперативно усунули.

Які саме клієнтські сервіси були недоступні, наразі точно не відомо — у компанії цього не уточнили. Варіант із кібератакою в компанії не розглядають. Водночас технічний збій не вплинув на роботу мобільної мережі "Київстару".

