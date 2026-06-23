Трамп заспокоює, що розморожені кошти Ірану залишаться під контролем США

Президент Дональд Трамп заявив, що Іран зможе використовувати кошти, розморожені з заморожених рахунків, виключно для закупівлі продовольства та медичних товарів у США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Мільярди доларів розморожених коштів будуть перераховані "на ескроу-рахунок, контрольований США", і будуть використані для закупівлі вирощених у США продуктів, таких як кукурудза, пшениця та соя, заявив Трамп у вівторок у дописі в Truth Social.

Він додав, що Іран погодився на "ядерні інспекції найвищого рівня на тривалий час у майбутньому".

Однак речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заперечив обидва твердження, заявивши, що кошти будуть використовуватися його країною "вільно, у будь-який спосіб, який вона вважатиме за доцільний", а не обмежуватися лише закупівлями у США.

Багаї також відкинув твердження Трампа щодо ядерних інспекцій, заявивши: "Ми не зустрічалися з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії і не маємо жодних планів щодо проведення агентством інспекцій іранських ядерних об'єктів".

За повідомленням інформаційного агентства "Мехр" з посиланням на заступника міністра закордонних справ Ірану Казема Гарібабаді, 12 мільярдів доларів із заморожених коштів мають бути розблоковані в рамках поточних переговорів двома рівними траншами.

США ще не підтвердили, скільки саме отримає Ісламська Республіка.

Деякі критики меморандуму про взаєморозуміння, підписаного минулого тижня, побоюються, що Ісламська Республіка використає ці кошти для відновлення своїх збройних сил та продовження підтримки бойових угруповань, таких як "Хезболла".

Нагадаємо:

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видало нову ліцензію щодо Ірану, яка дозволяє виробництво, постачання та продаж сирої нафти та нафтопродуктів з країни упродовж двох місяців.