Україна експортувала 150 мільйонів тонн вантажів з моменту зняття блокади РФ з портів

Більше 150 мільйонів тонн вантажів пройшли через український морський коридор, який був створений після одностороннього виходу РФ з зернової ініціативи.

Про це повідомив віце-премʼєр міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Більше 6 тисяч суден і 90 мільйонів тонн зерна доставлені у 55 країн світу з моменту створення коридору у 2023 році.

У портах Великої Одеси облаштували систему укриттів, яка довела свою ефективність під час обстрілів.

Портові оператори та приватні компанії також облаштували десятки власних укриттів. Це одна із умов співпраці в портах.

Кулеба обіцяє, що після завершення ремонту на транспортних розвʼясках біля портів, пропускна спроможність для вантажного транспорту зросте більш ніж на 20%.

Нагадаємо:

10 серпня 2023 року Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів, це стало образом для українського морського коридору.

Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи" 17 липня 2023 року.

У серпні цього року повідомляли, що за час роботи українського морського коридору понад 5 300 суден перевезли понад 137 млн тонн вантажів, з яких понад 84 мільйони тонн – експорт агропродукції.

Це означає, що за вересень та жовтень було експортовано 13 мільйонів тонн вантажів.

Вже у січні 2024 року Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту морем завдяки функціонуванню українського морського коридору.

Порівняно з 2023 роком, у 2024 Україна збільшила обсяги експорту зерна і щомісяця в середньому експортувала 7 млн тонн.