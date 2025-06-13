Через атаку РФ на Київ постраждав центральний склад "Люксоптики"
Через атаку на Київ 11 червня постраждало 500 кв. м центрального складу продавця окулярів "Люксоптика".
Про це повідомила директорка компанії Віолетта Титаренко, пише Forbes Ukraine.
"На складі "Люксоптики" площею 2700 кв. м постраждало приблизно 500 кв. м.Ніхто зі співробітників не постраждав", – говориться у публікації.
Обсяг збитків наразі невідомий. "Ще рахуємо. Роботи та витрат додалось немало, але все могло би бути набагато гірше", – зазначила Титаренко.
На центральному складі компанії зберігаються оправи та сонцезахисні окуляри, контактні та оптичні лінзи, розчини та краплі для очей. Роботу складу повністю відновили за добу.
"Люксоптика" – найбільший продавець окулярів в Україні. У квітні мережа відкрила 237-й магазин. Виторг у 2024 році зріс приблизно на 25% до 3 млрд грн.
Нагадаємо:
У 2020 році повідомлялося, що французько-італійський холдинг EssilorLuxottica, світовий гравець на ринку лінз, оптичного устаткування та окулярів, придбав найбільшу українську мережу "Люксоптика".
Кінцевим власником "Люксоптики" став італійський мільярдер Леонардо Дель Веккіо, якого в італійській пресі називають "королем окулярів".
До цього нею володіла група інвесторів, серед яких був співвласник медмережі "Добробут" Олег Калашніков.
Раніше повідомлялося, що після масованої атаки на столицю в ніч на 10 червня було повністю ліквідовано наслідки обстрілу складських приміщень Оболонського району.
Нагадаємо також, що 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії. Внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Чотири людини загинули, 20 отримали поранення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Київ у ніч на середу, 7 травня, постраждало відділення "Укрпошти".