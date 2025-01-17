Частка ОПЕК в річному імпорті нафти Індії зростає після 8-річного зниження

Частка ОПЕК в імпорті сирої нафти в Індії зросла у 2024 році вперше за дев'ять років, тоді як частка найбільшого постачальника - Росії - залишилася незмінною.

Про це пише Reuters.

Очікується, що частка Росії як третього за величиною імпортера і споживача нафти у світі знизиться у 2025 році після того, як минулої п'ятниці Вашингтон оголосив про широкі санкції проти російських виробників і танкерів, що призведе до перебоїв у поставках від виробника №2 у світі до Індії та Китаю і обмежить доступ до суден.

Індія імпортувала 4,84 мільйона барелів нафти на день у 2024 році, що на 4,3% більше, ніж у попередньому році.

Частка Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) в імпорті нафти в Індію у 2024 році зросла майже до 51,5% порівняно з 49,6% у 2023 році, тоді як частка Росії у 2024 році залишилася на рівні близько 36%.

Індійські нафтопереробники збільшили закупівлі близькосхідної нафти з кінця 2024 року, оскільки постачання з Росії скоротилися.

Частка близькосхідної нафти в грудневому імпорті нафти в Індію зросла до 22-місячного максимуму і склала близько 52%.

Однак Росія продовжує залишатися головним постачальником нафти до Індії, за нею в грудні йдуть Ірак і Саудівська Аравія.

В останні роки Росія стала головним постачальником нафти до Індії, оскільки її нафтопереробні заводи зацікавилися російською нафтою, що продавалася зі знижкою після того, як західні країни запровадили обмеження цін і відмовилися від закупівель у Москви. Це призвело до того, що частка ОПЕК на ринку Індії скоротилася майже до 50% у 2023 році з 64,5% у 2022 році.

Нагадаємо:

Індійська нафтова компанія "Indian Oil Corp" (IOC) оголосила тендер на два види нафти після останніх санкцій проти РФ.

Раніше Індія заявила про наміри відмовитися від нафтових танкерів, на які США наклали санкції через їхню роль у перевезенні вантажів для Росії, що є ще одним прикладом впливу заходів Вашингтона на світовий нафтовий ринок.

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

За даними газети Financial Times, заходи включають додавання до чорного списку 183 суден "тіньового флоту", залучених до експорту енергоресурсів з Росії.