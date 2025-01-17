Доля ОПЕК в годовом импорте нефти Индии растет после 8-летнего снижения

Доля ОПЕК в импорте сырой нефти в Индии выросла в 2024 году впервые за девять лет, тогда как доля крупнейшего поставщика - России - осталась неизменной.

Об этом пишет Reuters.

Ожидается, что доля России как третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире снизится в 2025 году после того, как в прошлую пятницу Вашингтон объявил о широких санкциях против российских производителей и танкеров, что приведет к перебоям в поставках от производителя №2 в мире в Индию и Китай и ограничит доступ к судам.

Индия импортировала 4,84 миллиона баррелей нефти в день в 2024 году, что на 4,3% больше, чем в предыдущем году.

Доля Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в импорте нефти в Индию в 2024 году выросла почти до 51,5% по сравнению с 49,6% в 2023 году, тогда как доля России в 2024 году осталась на уровне около 36%.

Индийские нефтепереработчики увеличили закупки ближневосточной нефти с конца 2024 года, поскольку поставки из России сократились.

Доля ближневосточной нефти в декабрьском импорте нефти в Индию выросла до 22-месячного максимума и составила около 52%.

Однако Россия продолжает оставаться главным поставщиком нефти в Индию, за ней в декабре следуют Ирак и Саудовская Аравия.

В последние годы Россия стала главным поставщиком нефти в Индию, поскольку ее нефтеперерабатывающие заводы заинтересовались российской нефтью, продававшейся со скидкой после того, как западные страны ввели ограничения цен и отказались от закупок у Москвы. Это привело к тому, что доля ОПЕК на рынке Индии сократилась почти до 50% в 2023 году с 64,5% в 2022 году.

Напомним:

Индийская нефтяная компания "Indian Oil Corp" (IOC) объявила тендер на два вида нефти после последних санкций против РФ..

Ранее Индия заявила о намерениях отказаться от нефтяных танкеров, на которые США наложили санкции из-за их роли в перевозке грузов для России, что является еще одним примером влияния мер Вашингтона на мировой нефтяной рынок.

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также провайдеров страхования судов "Ингосстрах" и "Альфастрахование"..

По данным газеты Financial Times, меры включают добавление в черный список 183 судов "теневого флота", привлеченных к экспорту энергоресурсов из России.