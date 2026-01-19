Частина податку на прибуток банків піде на придбання пасажирських вагонів

У 2026 році частина податку на прибуток, який сплачують банки, матиме цільове призначення – кошти спрямують на придбання пасажирських вагонів.

Про це інформує Державна податкова служба.

"Відповідно до статті 26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" 50% від сум надходжень податку на прибуток банків за 2026 звітний рік зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету", – говориться у повідомленні.

Ці кошти спрямують на реалізацію публічного інвестиційного проєкту з придбання пасажирських вагонів, зазначає податкова.

У зв'язку з цим казначейство додатково відкрило нові бюджетні рахунки за кодом класифікації доходів бюджету, говориться у повідомленні.

Йдеться про код 11020602, "Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, що сплачується за податковий (звітний) період 2026 року".

Для сплати податку на прибуток банків за податкові періоди до 2026 року продовжують діяти раніше відкриті рахунки за кодом 11020600 – "Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України".

Нагадаємо:

З початку 2026 року для банків запроваджено нові податкові умови, які впливають як на ставку податку на прибуток, так і на порядок врахування збитків минулих років.

Раніше повідомлялося, що у разі, якщо держава знову запровадить підвищену ставку податку на прибуток для банківських установ у розмірі 50% з 2026 року, то в окремих державних банків може виникнути потреба у докапіталізації.

Раніше голова Національного банку України Андрій Пишний попередив, що нове підвищення податків для банків підірве довіру до податкової системи й матиме негативні наслідки не лише для фінсектору.