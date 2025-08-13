Бюджетный комитет рекомендует Раде принять изменения в бюджет: какие именно

Бюджетный комитет рекомендует Раде принять законопроект 13439-3 об изменениях в государственный бюджет-2025 во втором чтении.

Об этом в Facebook написала председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

"Теперь он касается преимущественно невоенных расходов. Верховная Рада рассмотрит этот проект закона на следующей неделе", - отметила она.

Пидласа перечислила некоторые основные статьи, на которые предлагается увеличить расходы. В частности, резервный фонд (непредвиденные военные и гуманитарные расходы) предложено увеличить на 25,7 млрд грн.

Плюс 4,3 млрд грн для Минцифры, из которых 1,4 млрд грн - новая программа Минцифры для закупки специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях. 2,8 млрд грн предусмотрено на гранты на развитие производства в сфере defense tech.

Дополнительные 4,6 млрд грн пойдут на питание учащихся начальных классов во ВСЕХ областях и 5-11 классов на прифронтовых территориях, а +3,2 млрд грн - на закупку лекарственных средств для лечения за счет государства пациентов с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами, редкими орфанными заболеваниями, гемофилией и т.д.

"Здесь также учли правку Ростислава Тистика - о выделении средств на лечение детей с мышечной дистрофией Дюшена", - отметила Пидласа.

Еще 1,5 млрд грн составит субвенция местным бюджетам для развития сети военных лицеев, которые обеспечивают патриотическое воспитание детей, и один из таких скоро откроется в Черкассах, отметила глава бюджетного комитета.

Дополнительные 1,2 млрд грн направят на поддержку ветеранов войны и их семей (выплата денежной помощи и компенсации по страховым полисам (автогражданке),

"Отдельно предусмотрели решение для поддержки ВПЛ, и 1 млрд грн перераспределили на строительство нового жилья или реконструкцию помещений для проживания ВПЛ. Также предусмотрена возможность использования ОМСами свободных остатков средств на счетах для приобретения жилья или предоставления кредитов на жилье для ВПЛ", - говорится в сообщении.

"Эти дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других невоенных расходов на 36,7 млрд грн (из которых 33,6 млрд грн - это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправления зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд грн)", - рассказала Пидласа.

Она также напоминает, что невоенные расходы финансируются за счет международных партнеров и эти деньги (кроме гранта от Великобритании) пока нельзя направлять на нужды обороны.

Напомним:

Ранее Пидласа сообщила, что в рамках Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine Украина получила от стран G7 $18,8 млрд, а до конца года должна получить $39 млрд.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз получил третий трансфер чрезвычайных доходов с замороженных активов Центрального банка России в размере 1,6 млрд евро, 95% - более 1,5 млрд - из которого будет направлено на выплату кредитов Украине.