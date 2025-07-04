На Google подали антимонопольну скаргу в ЄС через AI Overviews

На Google подали антимонопольну скаргу в Європейську комісію через функцію AI Overviews — штучно згенеровані огляди, що з’являються над звичайними посиланнями в результатах пошуку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Скаргу подала група незалежних видавців, яка також вимагає тимчасових заходів, щоб запобігти, як вони вважають, непоправній шкоді для себе. Про це свідчить документ, який потрапив у розпорядження Reuters.

AI Overviews — це створені штучним інтелектом короткі резюме відповідей, що показуються користувачам у понад 100 країнах. У травні Google почала додавати до них рекламу.

У документі Альянсу незалежних видавців від 30 червня йдеться, що Google зловживає домінуванням у сфері онлайн-пошуку. Зокрема, компанія використовує контент видавців для створення AI Overviews, що завдає їм серйозної шкоди — зменшення трафіку, читацької аудиторії та доходів.

У скарзі зазначено, що Google розміщує AI Overviews у верхній частині сторінки результатів пошуку, тим самим витісняючи оригінальний контент видавців.

Видавці при цьому не можуть відмовитися від використання їхнього матеріалу для навчання мовних моделей або створення AI-резюме без ризику взагалі зникнути з результатів пошуку Google.

У Google відповіли, що щодня надсилають мільярди переходів на сайти. "Нові функції на базі ШІ в пошуку дозволяють людям ставити ще більше запитань — це створює нові можливості для контенту та бізнесу", — заявив представник компанії.

Скаржники вимагають від регуляторів вжити тимчасових заходів, щоб не допустити серйозної шкоди конкуренції та зберегти доступ до новинного контенту.

Google натомість заявила, що багато претензій щодо зменшення трафіку базуються на «неповних і спотворених даних».

Нагадаємо:

Google програв справу за звинуваченнями у зборі даних Android-користувачів без їхньої згоди. У компанії вже заявили, що оскаржуватимуть вердикт.