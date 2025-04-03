Прямі іноземні інвестиції в Україну скоротились на чверть

У 2024 році проти 2023-го притік прямих іноземних інвестицій в Україну скоротився на 1,16 млрд дол. та склав 3,33 млрд дол.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, посилаючись на дані Нацбанку.

Зокрема, 71,6% з ПІІ – реінвестування доходів, отриманих іноземним інвестором в Україні (2,38 млрд дол.). Проти позаминулого року сума реінвестованих доходів скоротилась на 30%.

"Скорочення ймовірно пов’язано із послабленнями валютних обмежень на транскордонні перекази з боку НБУ, в т.ч. на вивід дивідендів, що почали діяти з другої половини минулого року", – пояснює Гетманцев.

Водночас, за його словами, також суттєво знизився обсяг боргових інструментів через скорочення зобов’язань перед іноземними інвесторами – афілійованими підприємствами (насамперед за торгівельними кредитами).

В результаті, як зазначив Гетманцев, обсяг накопичених ПІІ (запас) за минулий рік зменшився на 0,7% (0,38 млрд дол.) до 54,57 млрд дол. Це на 17% менше, ніж за останній рік перед повномасштабною війною (2021 – 65,75 млрд дол.).

"Накопичені ПІІ, якщо їх порівнювати на душу населення із країнами Центральної та Східної Європи, були і залишаються на дуже низькому рівні. Якщо брати ту ж Польщу, яку до війни можна було вважати +/- співставною із нами за чисельністю населення, то обсяг накопичених ПІІ там становить 335,5 млрд. дол. (за 2023), тобто є у 6 разів більшим", – наголосив депутат.

Нагадаємо:

Приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну становив $3,98 млрд за 11 місяців 2024 року, що на 14% менше від показника аналогічного періоду 2023 року.