Блогер з найбільшою аудиторією продав частку бізнесу і погодився на створення ШІ-двійника

Тіктокер із найбільшою аудиторією у світі за 900 мільйонів доларів продав частину своєї компанії та передав глобальні комерційні права на свій бренд американській компанії та погодився на створення цифрового двійника.

Про це пише AIN.ua.

"Хабі Ламе, сенегальсько-італійський тіктокер із найбільшою аудиторією у світі, уклав угоду на близько $900 млн, продавши частину своєї компанії та передавши глобальні комерційні права на свій бренд американській компанії Rich Sparkle Holdings", – говориться у повідомленні.

За даними Bussiness Insider Africa, угода передбачає частковий продаж компанії Step Distinctive Limited, що належить Ламе, і стратегічне партнерство строком на 36 місяців.

Упродовж цього періоду Rich Sparkle отримає ексклюзивні глобальні права на всі комерційні активності бренду Khaby Lame: рекламні контракти, ліцензування, e-commerce та бренд-партнерства.

Водночас сам Хабі Ламе стане контролюючим акціонером Rich Sparkle Holdings.

У компанії заявляють, що інтегрована модель — поєднання трафіку, логістики, операцій і власних технологій — у перспективі може забезпечити понад чотири мільярда доларів річних продажів.

Комерційна стратегія на першому етапі зосередиться на США, Близькому Сході та Південно-Східній Азії, а її реалізація запланована на найближчі три роки.

Для масштабування проєкту Rich Sparkle співпрацюватиме з китайською компанією Anhui Xiaoheiyang Network Technology, що спеціалізується на e-commerce для інфлюенсерів.

"Окремий пункт угоди — створення AI-цифрового двійника Хабі Ламе, який дозволить ліцензоване використання його зовнішності, голосу та поведінкових патернів. Йдеться про багатомовний контент, віртуальні стрими та цілодобову цифрову присутність", – говориться у повідомленні.

Хабі Ламе став відомим завдяки бездіалоговим відео, у яких він іронічно спростовує складні лайфхаки. Наразі Ламе має близько 360 млн підписників на різних платформах.

Нагадаємо:

Материнська компанія Google, Alphabet, досягла оцінки в 4 трильйони доларів, оскільки переорієнтація на штучний інтелект підняла настрій.

У листопаді материнська компанія Google, Alphabet була на шляху до досягнення історичної ринкової вартості в 4 трильйони доларів завдяки річному зростанню, спричиненому посиленою увагою до інструментів штучного інтелекту.

Раніше повідомлялося, що понад 200 000 банківських робочих місць у Європі опиняться під загрозою в найближчі п'ять років, оскільки банки все активніше впроваджують штучний інтелект і закривають дедалі більше відділень.

Раніше повідомлялося, що MrBeast, найпопулярніший та найприбутковіший YouTube-блогер, планує позмагатись за купівлю американського підрозділу TikTok.

Читайте також: Китайський ШІ наступає тихо і небезпечно. Як США та ЄС програють конкуренцію

Сім професій, які можуть зникнути через штучний інтелект

Змінюйся або помри. Як штучний інтелект став невідʼємною частиною світової економіки