Бізнес-спільнота закликає депутатів внести зміни до закону про лобіювання

Бізнес закликає парламент якнайшвидше ухвалити законопроєкти №13339 та №13340-1, забезпечивши належне впровадження положень закону про лобіювання і відтермінувавши на рік санкції за порушення вимог цього законодавства.

Про це йдеться у зверненні Європейської Бізнес Асоціації.

"Бізнес-спільнота, об'єднана Американською торговельною палатою в Україні та Європейською Бізнес Асоціацією, закликає Парламент на найближчому пленарному засіданні, яке відбудеться в період з 18 по 22 серпня 2025 року, прийняти проєкт Закону №13339 щодо внесення змін до Закону про лобіювання у першому читанні", – говориться у повідомленні.

Також бізнес-спільнота просить прийняти проєкт закону №13340-1 щодо відтермінування відповідальності за порушення вимог закону про лобіювання за основу та в цілому.

Таке рішення дозволить бізнесу краще підготуватись до впровадження нових правил, адаптувати внутрішні процеси та уникнути юридичних ризиків у перехідний період, пояснює асоціація.

"Бізнес-спільнота звертає увагу на необхідність ухвалення та набрання чинності проєктами законів, водночас, наголошує, що проєкт Закону №13340-1 необхідно прийняти у найкоротший термін, аби відтермінування введення санкцій набрало чинності вчасно, а саме – не пізніше 1 вересня 2025 року", – говориться у повідомленні.

"Бізнес поділяє принципи прозорості у сфері публічного управління, однак наполягає на необхідності поетапного запровадження змін у цій сфері. На переконання бізнес-спільноти, запровадження адміністративної відповідальності одночасно з набранням чинності законом є передчасним", – запевняють у ЄБА.

З огляду на новизну правового регулювання та відсутність практики його реалізації, доцільним є запровадження перехідного періоду тривалістю 12 місяців, вважають у асоціації.

Бізнес наголошує, що регулятор, Національне агентство з питань запобігання корупції, теж підтримує необхідність відтермінування на рік санкцій за порушення вимог закону про лобіювання.

ЄБА нагадує, що 4 липня парламентським комітетом з питань правової політики було прийнято висновок рекомендувати Раді прийняти проєкт Закону №13339 у першому читанні. А 8 липня комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти проєкт Закону №13340-1 за основу та в цілому як закон. Бізнес-спільнота вітає ці рішення.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт про лобізм, ухвалення якого є фактично останньою з вимог Єврокомісії. Метою прийняття законопроєкту є забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина раніше запевняла, що у законопроєкті відділили адвокацію від лобіювання, оскільки "адвокація не є лобіюванням".

Єврокомісія у листопаді рекомендувала країнам-членам ЄС розпочати офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу після виконання Україною чотирьох додаткових кроків, серед яких ухвалення закону, який врегулює лобіювання за європейськими стандартами.

Раніше повідомлялося, що Україна витрачає у 7 разів менше державних коштів на лобіювання у США, ніж Росія. У 2024 році Україна витратила на лобістські послуги в США 62,5 тисячі доларів. Це у 6 разів менше, ніж у 2023 році — 366,7 тисячі доларів.

Україна в 2023 році знизила витратити на лобіювання інтересів у США на 93% до 367 тисяч доларів. У перший рік великої війни на ці цілі було витрачено майже 5 мільйонів доларів.