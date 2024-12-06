"Біосфера" планує запустити виробництво в Узбекистані, який захистив свій ринок

Корпорація "Біосфера", одна з провідних на ринку з виробництва та дистрибуції товарів для дому, планує наступного року відкрити виробництво сміттєвих пакетів в Узбекистані.

Про це повідомив засновник і CEO корпорації Андрій Здесенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що планується активно просувати свою продукцію на цьому та сусідніх ринках країн Середньої Азії.

"Це завантажить наш завод "Polygreen" у Фастові, який на сьогодні має запас за потужністю 20%. І дасть нам змогу побудувати ще один завод в Україні, який вироблятиме гранули і відправлятиме їх до Узбекистану для виробництва сміттєвих пакетів, які ми потім постачатимемо в довколишні країни", - сказав він.

"А потім губки-мочалки, фольгу-плівку, пакети-слайдери - весь спектр, який необхідний для розвитку", - додав Здесенко.

Він уточнив, що Узбекистан захистив свій ринок, заборонивши експорт сміттєвих пакетів певної товщини і стимулював, таким чином, запуск внутрішніх виробництв.

Крім того, вартість логістики в регіон, наприклад, до Казахстану, через війну піднялася втричі, а терміни доставки з трьох тижнів доходять до двох місяців.

"Тому якщо ми хочемо бути на ринку Узбекистану, де, гадаю, років через п'ять буде 40 млн людей, то треба виробляти там", - зазначив керівник "Біосфери".

Він також наголосив, що навколо Узбекистану перебуває близько 100 млн людей, включно з Афганістаном, ринок якого активно розвивається, і в регіоні розташовано багато торговельних хабів, де відбувається дуже активний бізнес.

Нагадаємо:

У продуктовому портфелі "Біосфери" понад 1 тис. найменувань під 16 власними торговими марками ("Фрекен БОК", "Файний бонус", Vortex, Лайкіт, Smile, Smile Baby, Superfresh, Bambik, Novita, Lady Cotton, Alufix, PRO service, GoWipes, "Чиста Перемога", Pany Blisk і PoketMon).

Потужності корпорації в Україні представлені трьома заводами у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, а також логістичними комплексами. Спільно з французькою Groupe Lemoine "Біосфера" також володіє заводом в Естонії з виробництва ватної продукції.