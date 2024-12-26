БЕБ знайшло десятки тонн нелегального спирту на біоетанольному заводі

Бюро економічної безпеки України викрило одне із підприємств Київської області, яке незаконно виготовляло та реалізовувало етиловий спирт у промислових масштабах.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що компанія спеціалізується на виготовленні органічних розчинників.

Довідково: Біоетанол — це етанол, який отримують у процесі переробки рослинної сировини для використання як біопаливо або паливну добавку.

Готову продукцію продавали під виглядом розчинника іншим компаніям, які використовували її для виготовлення недоброякісного пального.

Акцизний податок під час цих операцій до бюджету не сплачувався.

Детективи БЕБ провели обшуки на заводі та вилучили близько 120 тонн готової підакцизної продукції та фінансово-господарські документи.

Орієнтовна вартість вилученого становить 4 млн грн.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки ліквідувало підпільні промислові цехи у Київській області, які виготовляли сигарети для внутрішнього ринку та експорту. Потужності знаходилися у лісовій зоні Київської області та були добре замасковані.