Незаконна торгівля тютюновими виробами: БЕБ вилучило товарів на 12 мільйонів

Бюро економічної безпеки викрило групу осіб, які незаконно продавали тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що незаконно виготовлені підакцизні товари зберігали у спеціально орендованих складських приміщеннях, доставляли по всій території України службами доставки, а також самостійно.

Під час проведення обшуків детективи БЕБ вилучили понад 121 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів, майже 11 тис. електронок з рідинами для куріння. Їх орієнтовна вартість становить майже 12 млн грн.

Досудове розслідування кримінального провадження триває.

Нагадаємо:

Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області викрили групу осіб, які організували виробництво, оптовий та роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду.