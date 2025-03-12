БЭБ инициирует спецрасследование по делу владелицы Ibox bank: какая причина

Детективы Бюро экономической безопасности обратились в суд с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Айбокс банка.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По данным следствия,речь идет об "отмывании" около 5 млрд грн для нелегальных казино. Детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга". Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс банке.

Отмечается, что в дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

Сейчас чиновникам банка, в том числе его совладелице, детективы БЭБ сообщили о подозрении. Она была объявлена в розыск, поскольку женщина скрывается за границей.

В то же время, как отмечают в БЭБ, адвокаты подозреваемой всячески затягивают расследование, чтобы отсрочить ее привлечение к уголовной ответственности. В частности, в деле постоянно меняются защитники, каждый раз требуя время на ознакомление с материалами, инициируются многочисленные переносы рассмотрения дела, а назначенные бесплатные адвокаты не появляются на судебные заседания. Таким образом у подозреваемых появляется возможность влиять на свидетелей совершения преступления. Кроме того, такая тактика не только препятствует завершению досудебного расследования, но и делает невозможным инициацию подачи гражданского иска для возмещения ущерба, нанесенного государственному бюджету Украины, подчеркнули в БЭБ.

Напомним:

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые организовали работу нелегальных процессинговых центров. Их суточный оборот мог достигать 5 млн грн оборотных безналичных средств с использованием карточных счетов дропов.