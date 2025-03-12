Аукціон з приватизації одного з найбільших в Європі виробників деталей для авто скасували

Аукціон з приватизації заводу "Мотордеталь-Конотоп" (Сумська область), яке входить до переліку об'єктів великої приватизації, скасували через відсутність учасників.

Про це свідчать дані протоколу результату тендеру, який був запланований на 12 березня.

Стартова ціна лота становила 278,5 млн грн.

На приватизацію виставляли державну частку у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

"Мотордеталь-Конотоп" – один із найбільших заводів у Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння. До структури виробництва входять чавунно-ливарні, механообробні та допоміжні цехи.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив умови продажу державної частки у статутному капіталі ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

Раніше голова Фонду держмайна ФДМУ Віталій Коваль розповідав, що "Мотордеталь-Конотоп" – це прибуткове бюджетоутворююче підприємство в Конотопі, на якому працюють понад 700 осіб. "Їхні клієнти – відомі свідомі компанії, на кшталт Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT", – писав Коваль.

10 серпня 2023 Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, що належать сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашникову. Одним з його активів було ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".