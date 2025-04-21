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Росіяни атакували лісозаготівельне підприємство на Чернігівщині: наслідки

Альона Кириченко — 21 квітня, 20:05
Росіяни атакували лісозаготівельне підприємство на Чернігівщині: наслідки

21 квітня російська армія атакувала безпілотниками лісозаготівельне підприємство в Семенівській громаді на Чернігівщині.

Про це повідомляє Національна поліція.

За їхніми даними, внаслідок вибухів пошкоджень зазнала будівля та територія підприємства – сталося загоряння даху та лісопродукції підприємства, яке загасили рятувальники. Люди не постраждали.

На місце обстрілу негайно прибули поліцейські та задокументували наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо:

14 квітня російські військові обстріляли вагон поїзда в Чернігівській області.

війна

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