Росіяни атакували лісозаготівельне підприємство на Чернігівщині: наслідки
21 квітня російська армія атакувала безпілотниками лісозаготівельне підприємство в Семенівській громаді на Чернігівщині.
Про це повідомляє Національна поліція.
За їхніми даними, внаслідок вибухів пошкоджень зазнала будівля та територія підприємства – сталося загоряння даху та лісопродукції підприємства, яке загасили рятувальники. Люди не постраждали.
На місце обстрілу негайно прибули поліцейські та задокументували наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо:
14 квітня російські військові обстріляли вагон поїзда в Чернігівській області.