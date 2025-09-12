Армані заповів розпродати свій модний дім

Покійний дизайнер Джорджо Армані доручив своїм спадкоємцям поступово продати модний будинок, який він створив 50 років тому, або вивести його на біржу, йдеться в його заповіті.

Про це повідомляє Reuters.

Це рішення стало початком гонки за контроль над одним з найвідоміших у світі брендів і стало серйозним поворотом для компанії, яка ретельно оберігала свою незалежність і італійське коріння.

Дизайнер Джорджо Армані помер 4 вересня у віці 91 року, не залишивши дітей, які могли б успадкувати його модну імперію, яку аналітики індустрії оцінюють у 5–12 млрд євро.

У заповіті, що складається з двох документів, поданих до нотаріуса відповідно в березні та квітні цього року, зазначено, що спадкоємці повинні продати початкову 15-відсоткову частку в італійському модному домі протягом 18 місяців після смерті Армані.

Пізніше вони повинні передати додаткові 30-54,9% акцій тому самому покупцеві протягом трьох-п'яти років після смерті дизайнера.

У заповіті також зазначено, що пріоритет повинен бути наданий гіганту індустрії розкоші LVMH (Louis Vuitton), гіганту індустрії краси L'Oreal, лідеру індустрії окулярів EssilorLuxottica або іншій групі "рівного статусу", визначеній фондом, який дизайнер створив для збереження своєї спадщини за згодою ділового та життєвого партнера Армані Панталео Делл'Орко.

Явне згадування про продаж акцій і про французьких гравців, що котируються на біржі, як потенційних покупців є несподіванкою, враховуючи наполегливу відмову Джорджо Армані розмивати свій контроль або виставляти на біржу свою модну групу.

Як альтернатива продажу другої частини акцій, слід провести первинне публічне розміщення акцій в Італії або на ринку рівного статусу, йдеться в заповіті.

За даними італійської асоціації нотаріусів, такі положення є обов'язковими і можуть бути оскаржені в суді, якщо вони не будуть виконані.

Армані був єдиним основним акціонером компанії, яку він заснував разом зі своїм покійним партнером Серджіо Галеотті в 1970-х роках і над якою він зберігав жорсткий контроль — як творчий, так і управлінський — до самого кінця.