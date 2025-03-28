АРМА вступає до справи про превентивну реструктуризацію столичного ТРЦ "Гулівер"

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів вступає третьою стороною до справи про превентивну реструктуризацію ТОВ "Три О", яке є власником київського ТРЦ "Гулівер", у статусі управителя майна боржника.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що наразі справа перебуває на розгляді Господарського суду міста Києва. АРМА подало заяву відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства, що дозволяє бути залученими до справи як одному з учасників провадження.

Нагадаємо:

Шевченківський райсуд Києва передав майно київського ТРЦ "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало офіційний звіт оцінки щодо ТРЦ Gulliver (ТОВ "Три О"), згідно з яким його оцінили в 7,6 млрд грн.

10 січня державне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело публічний аукціон на платформі Prozorro для відбору управителя ТРЦ Gulliver у Києві.

В березні АРМА відхилило пропозиції усіх трьох компаній на управління ТРЦ "Гулівер".