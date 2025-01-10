Для ТРЦ "Гулівер" знайшли управителя: що про нього відомо

Державне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело публічний аукціон на платформі Prozorro для відбору управителя ТРЦ Gulliver у Києві.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За підсумками конкурсу переможцем стало БК "Міленіум", яке запропонувало найвигідніші умови для держави — найнижчу винагороду за управління у розмірі 0,15%.

Друге місце посів консорціум "Управляюча компанія "Еспланада" — 0,35%. Третє місце - ТОВ "Алакор Сіті" з 0,49%.

Наступні дії АРМА включають перевірку документів на відповідність кваліфікаційним вимогам та запити до правоохоронних органів щодо можливих зв’язків власників компаній із колишніми власниками активу.

Що відомо про переможця?

За даними УouСontrol, БК "Міленіум було зареєстроване 6 грудня 2017 року в місті Київ.

Основним видом діяльності компанії є управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником компанії є Мєчов Володимир Олегович, який також виконує обов'язки директора.

Нагадаємо:

Шевченківський райсуд Києва 3 червня передав майно київського "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

У ТРЦ "Гулівер" заявили, що рішення Шевченківського райсуду Києва про передачу ТРЦ в управління АРМА "є абсолютно не правосудним". Його оскаржать в апеляційному суді.

У травні 2023 року повідомлялось, що директорці столичного ТРЦ "Гулівер" Ірині Круппі повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на 145 мільйонів. Повідомлялось, що йдеться про компанію - власника ТРЦ "Гулівер", ТОВ "Три О", та його керівницю Ірину Круппу.

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на "Гулівер".

Також повідомлялось, що Офіс генерального прокурора України ініціював передачу київського торговельно-офісного центру "Гулівер", який належить бізнесмену Віктору Поліщуку, в управління АРМА.

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