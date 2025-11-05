Українська правда
АРМА шукає управителя для експортера інертних газів

Андрій Муравський — 5 листопада, 12:20
На Prozorro оголошено відкриті торги з відбору управителя для майна та корпоративних прав ТОВ "Кріоін Інжинірінг", яке спеціалізується на виробництві та постачанні інертних газів.

Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів.

АРМА оголосило на Prozorro відкриті торги з відбору управителя для арештованого майна та корпоративних прав компаніє. Вона виробляє інертні гази високої чистоти – неон (ізотопи 20Ne, 21Ne, 22Ne), гелій, ксенон та криптон.

"Підприємство розташоване в Одеській області та оснащене сучасним обладнанням для виробництва, пакування і транспортування продукції. Крім того, "Кріоін Інжинірінг" має власну наукову базу, що дає змогу впроваджувати новітні технології у кріогенну промисловість", – говориться у повідомленні.

До складу активу входять корпоративні права, устаткування та обладнання, чотири земельні ділянки (0,6 га, 0,2,га, 0,32 га, 0,05 га), два виробничі приміщення (725,1 кв. м та 291 кв. м).

А також нерухомість: 9 квартир в Одесі (найбільша – 301,7 кв. м), 2 дачні будинки в Одесі (332,9 кв. м; 537.6 кв. м; частка власності 1/2) й котедж в Одесі (525,1 кв. м; частка власності 1/2).

"Комплекс є комерційно привабливим і не потребує додаткових капіталовкладень для відновлення роботи. Він зацікавить підприємства, що працюють у сфері промислових газів", – зазначає АРМА.

Арештовані корпоративні права та майно ТОВ "Кріоін Інжинірінг" передані в управління АРМА за рішенням слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.

