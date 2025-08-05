АРМА розізлилося на управителя арештованих суден

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило суттєві порушення з боку приватного підприємства "Марінекс", яке здійснює управління арештованими морськими суднами.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"Такі дії недобросовісного управителя створюють ризики втрати економічної вартості переданих в управління активів, що може призвести до негативних фінансових наслідків для держави.

Відтак АРМА винесло два приписи ПП "Марінекс" про усунення порушень законодавства у сфері управління активами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема щодо негайного перерахування гарантійних платежів за квітень 2025 року у сумі 5 157 340 грн та щодо негайного перерахування гарантійних платежів за травень–липень 2025 року у сумі 17 191 134 грн.

Вказані суми управителем не сплачені, чим порушено договірні зобов’язання та завдано шкоди державним інтересам.

У пресслужбі зазначають, що окрім основної заборгованості, загальна сума пені, інфляційних втрат, 10% річних та штрафів становить 2 627 840 грн. Таким чином, загальна сума заборгованості ПП "Марінекс" перед державним бюджетом за останні чотири місяці вже перевищує 24,9 млн грн.

АРМА вже подало позови до Господарського суду з метою стягнення суми заборгованості у примусовому порядку.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів звернулося до суду з позовами про стягнення заборгованості за договорами управління активами, укладеними з підприємством "МАРІНЕКС", яке заборгувало 16 млн грн.