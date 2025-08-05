АРМА разозлилось на управляющего арестованными судами

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило существенные нарушения со стороны частного предприятия "Маринекс", которое осуществляет управление арестованными морскими судами.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"Такие действия недобросовестного управляющего создают риски потери экономической стоимости переданных в управление активов, что может привести к негативным финансовым последствиям для государства.

Поэтому АРМА вынесло два предписания ЧП "Маринекс" об устранении нарушений законодательства в сфере управления активами", - говорится в сообщении.

В частности относительно немедленного перечисления гарантийных платежей за апрель 2025 года в сумме 5 157 340 грн и относительно немедленного перечисления гарантийных платежей за май-июль 2025 года в сумме 17 191 134 грн.

Указанные суммы управляющим не уплачены, чем нарушены договорные обязательства и нанесен ущерб государственным интересам.

В пресс-службе отмечают, что кроме основной задолженности, общая сумма пени, инфляционных потерь, 10% годовых и штрафов составляет 2 627 840 грн. Таким образом, общая сумма задолженности ЧП "Маринекс" перед государственным бюджетом за последние четыре месяца уже превышает 24,9 млн грн.

АРМА уже подало иски в Хозяйственный суд с целью взыскания суммы задолженности в принудительном порядке.

Напомним:

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов обратилось в суд с исками о взыскании задолженности по договорам управления активами, заключенным с предприятием "МАРИНЕКС", которое задолжало 16 млн грн.