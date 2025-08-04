АРМА продає півтори тисячі тонн метанолу

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на продаж понад півтори тисячі тонн метанолу.

Про це йдеться на сайті нацагентства.

Органічну речовину загальною вагою 1525,3 тонни виставлено на електронні торги повторно, говориться у повідомленні. Цього разу арештований актив пропонують зі знижкою 50% від первинної оціночної вартості, відповідно до умов аукціону.

"За результатами незалежної оцінки ТОВ "Ріелтер-Україна", початкова ринкова вартість активу становила майже 57 млн грн. Відтак, на повторному аукціоні стартова ціна знижена до приблизно 28,5 млн грн", – говориться у повідомленні.

Додатково переможець торгів сплатить понад 44 млн грн митних платежів до Державного бюджету України, повідомляє агентство.

"Метанол — цінна технічна сировина для хімічної промисловості, використовується у виробництві розчинників, синтез-газу, пального та смол. Повторний аукціон — це шанс для бізнесу придбати стратегічний ресурс на вигідних умовах", – говориться у повідомленні.

Відомо, що метанол знаходиться в 12 металевих бочках об'ємом 200 літрів кожна. Як повідомляло АРМА раніше, метанол затримала Одеська митниця, а Шевченківський суд Києва передав його агенству у 2024 році.

Цей метанол російського виробництва ВАТ "Щекинозот" (Росія, Тульська область), ТОВ "ТОМЕТ" (росія, Самара) та ТОВ "Тольяттіазот" (Росія, Самарська обл. Тольятті).