АРМА продает полторы тысячи тонн метанола

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов выставило на продажу более полутора тысяч тонн метанола.

Об этом говорится на сайте нацагентства.

Органическое вещество общим весом 1525,3 тонны выставлено на электронные торги повторно, говорится в сообщении. На этот раз арестованный актив предлагают со скидкой 50% от первоначальной оценочной стоимости, согласно условиям аукциона.

"По результатам независимой оценки ООО "Риэлтер-Украина", начальная рыночная стоимость актива составила почти 57 млн грн. Следовательно, на повторном аукционе стартовая цена снижена до примерно 28,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Дополнительно победитель торгов уплатит более 44 млн грн таможенных платежей в Государственный бюджет Украины, сообщает агентство.

"Метанол - ценное техническое сырье для химической промышленности, используется в производстве растворителей, синтез-газа, топлива и смол. Повторный аукцион - это шанс для бизнеса приобрести стратегический ресурс на выгодных условиях", - говорится в сообщении.

Известно, что метанол находится в 12 металлических бочках объемом 200 литров каждая. Как сообщало АРМА ранее, метанол задержала Одесская таможня, а Шевченковский суд Киева передал его агентству в 2024 году.

Этот метанол российского производства ОАО "Щекинозот" (Россия, Тульская область), ООО "ТОМЕТ" (россия, Самара) и ООО "Тольяттиазот" (Россия, Самарская обл. Тольятти).