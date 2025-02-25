АРМА реалізує 2 тисячі тонн арештованої російської залізної руди

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочинає реалізацію на "Прозорро.Продажі" понад 2 тис. тонн арештованої російської залізної руди.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Стартова ціна – 6,1 млн грн. Митні платежі від реалізації цього активу складуть 2,3 млн грн.

Залізна руда наразі зберігається у 31 залізничному вантажному вагоні.

Арештований актив пов'язаний з кримінальним провадженням щодо незаконного ввезення товарів з Росії та Білорусі через зловживання митним режимом "транзиту", що призвело до ненадходження до бюджету понад 10 млн грн податків.

Нагадаємо:

АРМА оголосило конкурсний відбір управителів для трьох арештованих готельних комплексів через Prozorro.