АРМА реализует 2 тысячи тонн арестованной российской железной руды

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начинает реализацию на "Прозорро.Продажи" более 2 тыс. тонн арестованной российской железной руды.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Стартовая цена - 6,1 млн грн. Таможенные платежи от реализации этого актива составят 2,3 млн грн.

Железная руда сейчас хранится в 31 железнодорожном грузовом вагоне.

Арестованный актив связан с уголовным производством относительно незаконного ввоза товаров из России и Беларуси из-за злоупотребления таможенным режимом "транзита", что привело к непоступлению в бюджет более 10 млн грн налогов.

Напомним:

АРМА объявило конкурсный отбор управляющих для трех арестованных гостиничных комплексов через Prozorro.