АРМА реализует 2 тысячи тонн арестованной российской железной руды
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Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начинает реализацию на "Прозорро.Продажи" более 2 тыс. тонн арестованной российской железной руды.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Стартовая цена - 6,1 млн грн. Таможенные платежи от реализации этого актива составят 2,3 млн грн.
Железная руда сейчас хранится в 31 железнодорожном грузовом вагоне.
Арестованный актив связан с уголовным производством относительно незаконного ввоза товаров из России и Беларуси из-за злоупотребления таможенным режимом "транзита", что привело к непоступлению в бюджет более 10 млн грн налогов.
Напомним:
АРМА объявило конкурсный отбор управляющих для трех арестованных гостиничных комплексов через Prozorro.